Уиткофф: США и Россия достигли прорыва в переговорах

Переговорщик отметил, что обе страны находятся на пороге чего-то очень важного для всего мира прямо сейчас. Он добавил, что обсуждения касаются пяти территорий и гарантий безопасности, а также вопрос членства Украины в НАТО.

Уиткофф является предпринимателем и давним другом президента Дональда Трампа. После возвращения в Белый Дом республиканец назначил его специальным представителем по вопросам Ближнего Востока, а позднее поручил ему разрешение украинского конфликта. Три дня назад американец приезжал в Санкт-Петербург и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ряд высокопоставленных помощников Дональда Трампа, среди которых глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советовали президенту США занять более жесткую позицию по отношению к России по ситуации вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

