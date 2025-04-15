Уиткофф: США и Россия достигли прорыва в переговорах
Россия и США остановились в двух шагах от достижения мира на Украине, отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
Переговорщик отметил, что обе страны находятся на пороге чего-то очень важного для всего мира прямо сейчас. Он добавил, что обсуждения касаются пяти территорий и гарантий безопасности, а также вопрос членства Украины в НАТО.
Уиткофф является предпринимателем и давним другом президента Дональда Трампа. После возвращения в Белый Дом республиканец назначил его специальным представителем по вопросам Ближнего Востока, а позднее поручил ему разрешение украинского конфликта. Три дня назад американец приезжал в Санкт-Петербург и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее ряд высокопоставленных помощников Дональда Трампа, среди которых глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советовали президенту США занять более жесткую позицию по отношению к России по ситуации вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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