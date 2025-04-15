Девочка-подросток убила своего отца в Москве
Мужчина с многочисленными ножевыми ранениями был найден в своей квартире на юго-западе столицы, их нанесла ему 15-летняя дочь, сообщили в Следственном комитете Москвы (СК). Полицейские и криминалисты находятся на месте преступления и выясняют все обстоятельства и мотивы, добавили в ведомстве.
По данным следствия, в момент убийства в квартире находилась еще один человек — 20-летняя сестра обвиняемой. Полиция считает, что конфликт начался из-за утренней ссоры отца с дочерьми, которая переросла в драку и привела к смерти. По некоторым данным, отец хотел оформить очередной кредит на старшую дочь.
Жертве было 42 года, а сам он являлся судимым за распространение наркотиков и сопротивление сотруднику правоохранительных органов с применением силы, Убитый также был злостным должником и имел непогашенные кредиты, уточнили в СК.
Ранее американского подростка задержали по подозрению в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента США Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам посоветовали открыть вклад вместо покупки квартиры
- СМИ: Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против России
- Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили вместо новых
- Россияне стали на 15% меньше пить в 2025 году
- Российские спасатели завершили операцию в Мьянме после землетрясения
- В Минэнерго назвали рынок нефтепродуктов в России сбалансированным
- Вэнс назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США
- СК после атаки дронов ВСУ на Курск возбудил дело о теракте
- Девочка-подросток убила своего отца в Москве
- Уиткофф: США и Россия достигли прорыва в переговорах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru