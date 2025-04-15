Девочка-подросток убила своего отца в Москве

По данным следствия, в момент убийства в квартире находилась еще один человек — 20-летняя сестра обвиняемой. Полиция считает, что конфликт начался из-за утренней ссоры отца с дочерьми, которая переросла в драку и привела к смерти. По некоторым данным, отец хотел оформить очередной кредит на старшую дочь.

Жертве было 42 года, а сам он являлся судимым за распространение наркотиков и сопротивление сотруднику правоохранительных органов с применением силы, Убитый также был злостным должником и имел непогашенные кредиты, уточнили в СК.

Ранее американского подростка задержали по подозрению в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента США Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

