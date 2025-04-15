В Курске при атаке БПЛА пострадали девять человек, повреждены 24 дома

Более 20 многоквартирных домов в Курске получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

Врио губернатора назвал нападение на столицу региона беспрецедентным по жестокости преступлением ВСУ. В результате погибла пожилая женщина, пострадали девять человек, шестеро госпитализированы.

«Пострадало 24 МКД, три из них достаточно серьезно», — сообщил Хинштейн в Telegram-канале.

Эксперты оценят возможность восстановления поврежденных зданий. Жильцов из пострадавших домов эвакуировали, обеспечили питанием и помощью.

Кроме того, Хинштейн сообщил, что атаке ВСУ подверглась станция скорой помощи, пострадало 11 автомобилей.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 109 украинских дронов над Курской областью, напоминает РЕН ТВ.

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:БеспилотникиАлександр ХинштейнКурская ОбластьКурск

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