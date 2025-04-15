В США заявили, что отследили полет российского военного самолета у Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило полет военного самолета России в международном воздушном пространстве близ Аляски. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что российское судно 14 апреля следовало в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ).
«Самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады», - подчеркнуло командование.
В ведомстве указали, что США не рассматривают как угрозу активность России в воздухе рядом с Аляской.
Ранее американский истребитель F-35 сопроводил два российских военных самолета вблизи Аляски, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru