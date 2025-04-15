ФАС возбудила дело против Т-банка из-за спама
Дело о нарушении закона о рекламе возбудили против Т-банка. Об этом сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области.
Отмечается, что в ведомство обратился заявитель с жалобой на кредитную организацию.
«По мнению заявителя, банк незаконно направлял на его электронную почту рекламу детской карты и финансовых услуг. Заявитель также утверждал, что отозвал свое согласие на получение рекламных сообщений от банка», - указали в ФАС.
Служба возбудила производство по признакам нарушения рекламного законодательства. Если вина банка будет установлена, к нему применят административные санкции.
Ранее московское управление ФАС возбудило дела из-за высокой стоимости питьевой воды в столичном аэропорту Внуково, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru