ФАС возбудила дело против Т-банка из-за спама

Дело о нарушении закона о рекламе возбудили против Т-банка. Об этом сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области.

Отмечается, что в ведомство обратился заявитель с жалобой на кредитную организацию.

«По мнению заявителя, банк незаконно направлял на его электронную почту рекламу детской карты и финансовых услуг. Заявитель также утверждал, что отозвал свое согласие на получение рекламных сообщений от банка», - указали в ФАС.

Служба возбудила производство по признакам нарушения рекламного законодательства. Если вина банка будет установлена, к нему применят административные санкции.

Ранее московское управление ФАС возбудило дела из-за высокой стоимости питьевой воды в столичном аэропорту Внуково, напоминает РЕН ТВ.

