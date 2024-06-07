Песков удивился высказыванию Байдена о знакомстве с Путиным в течение 40 лет

По мнению Пескова, агрессивная лексика не красит Байдена, Путин реагировать на его слова не будет.

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу ABC News сказал, что знает Владимира Путина уже 40 лет и он его «беспокоит». Президент США назвал Путина «не порядочным человеком» и диктатором.

