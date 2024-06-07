Песков удивился высказыванию Байдена о знакомстве с Путиным в течение 40 лет
7 июня 202412:08
В Кремле удивлены высказыванием президент США Джо Байдена о знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным в течение 40 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. По его словам, он не знает, на чем основано это высказывание.
По мнению Пескова, агрессивная лексика не красит Байдена, Путин реагировать на его слова не будет.
Ранее Джо Байден в интервью телеканалу ABC News сказал, что знает Владимира Путина уже 40 лет и он его «беспокоит». Президент США назвал Путина «не порядочным человеком» и диктатором.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru