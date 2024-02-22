Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений в адрес Путина

Российское посольство указало Госдепартаменту на недопустимость оскорблений в адрес президента России.

«Вряд ли нынешнюю ситуацию удастся урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут», - приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

По словам дипломата, в посольстве не рассчитывают на адекватную реакцию Госдепартамента. Антонов допустил, что подобные инциденты будут повторяться по мере приближения выборов президента США.

Путин ранее заявил, что оскорбительные высказывания Байдена в его адрес являются «адекватной реакцией», передает «Радиоточка НСН».

