Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений в адрес Путина

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с оскорблениями американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Российское посольство указало Госдепартаменту на недопустимость оскорблений в адрес президента России.

«Вряд ли нынешнюю ситуацию удастся урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут», - приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

По словам дипломата, в посольстве не рассчитывают на адекватную реакцию Госдепартамента. Антонов допустил, что подобные инциденты будут повторяться по мере приближения выборов президента США.

Путин ранее заявил, что оскорбительные высказывания Байдена в его адрес являются «адекватной реакцией», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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