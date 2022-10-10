Песков: Удары на Украине происходят в рамках спецоперации

Удары по объектам на Украине наносятся в рамках российской специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре по всей Украине

При этом представитель Кремля призвал дождаться соответствующих комментариев от Министерства обороны РФ.

«Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны», — подчеркнул Песков.

В понедельник в ряде городов Украины прогремели взрывы, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным местных властей, в результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Минобороны РФ пока не предоставило комментариев по ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФУкраинаДмитрий Песков
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