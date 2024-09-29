СМИ: Пентагон изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке
29 сентября 202406:01
Министерство обороны США изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке после ликвидации Израилем лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, сообщает телеканал NBC News.
Пентагон опасается возможного ответа Ирана или «Хезболлы». Окончательного решения принято не было.
Ранее стало известно, что израильская армия убила лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу из-за того, что он готовил обширные запасы вооружений для войны с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пентагон изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке
- СМИ: Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки крупного запаса вооружений
- СМИ: Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной
- МИД РФ: К Лаврову выстроилась очередь после выступления на Генассамблее ООН
- Белоруссия: Десятки тысяч украинцев ежемесячно бегут из стран Европы
- СМИ: Задержаны мошенники, представлявшиеся бойцами «Ахмата»
- ФСБ исключила связь взрыва на мосту под Самарой с атакой беспилотника
- ГУР МО Украины: Убит полковник ВС РФ Коломейцева в Подмосковье
- Самолет приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира
- Лавров: Реакция Запада на ядерную доктрину РФ будет ясна по решениям по Киеву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru