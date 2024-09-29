СМИ: Пентагон изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке

Министерство обороны США изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке после ликвидации Израилем лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, сообщает телеканал NBC News.

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Пентагон опасается возможного ответа Ирана или «Хезболлы». Окончательного решения принято не было.

Ранее стало известно, что израильская армия убила лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу из-за того, что он готовил обширные запасы вооружений для войны с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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