Песков: Участие Запада в конфликте на Украине сказывается на нюансах СВО

Он указал, что одной из сторон в этом конфликте «де-факто является коллективный Запад», который «постоянно меняет свои модальности участия», что «сказывается на ньюансах».

«Это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО... С точки зрения тактики и стратегии, то это, конечно, прерогатива Минобороны», - заключил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «разбирается» с Украиной, так как в её адрес со стороны Киева создаётся угроза, сообщает RT.

