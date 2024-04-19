Песков: Участие Запада в конфликте на Украине сказывается на нюансах СВО

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине не изменились. Об этом Газете.Ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он указал, что одной из сторон в этом конфликте «де-факто является коллективный Запад», который «постоянно меняет свои модальности участия», что «сказывается на ньюансах».

«Это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО... С точки зрения тактики и стратегии, то это, конечно, прерогатива Минобороны», - заключил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «разбирается» с Украиной, так как в её адрес со стороны Киева создаётся угроза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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