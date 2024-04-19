Минобороны РФ: Российские военные продвинулись в тыл противника на Авдеевском направлении

Собянин вручил награды группе заслуженных москвичей

Задержан подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве

Больше 2,6 млн кв. м недвижимости введено в столице с начала года

Студенты ВШЭ и МФТИ вышли в финал чемпионата мира по программированию ICPC в Египте

Парки и летние веранды в Москве закрыты из-за усиления ветра