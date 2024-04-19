Минобороны РФ: Российские военные продвинулись в тыл противника на Авдеевском направлении

Российские военные полностью освободили село Первомайское в ДНР на Авдеевском направлении и продвинулись вглубь обороны противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Как отмечается, этого удалось достичь благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр».

«Вооруженные силы России продолжили продвижение в глубину обороны противника на данном направлении», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что ВС России освободили село Крахмальное Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ВоенныеМинобороны РФСпецоперацияДНР

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