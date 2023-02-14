Марочко заявил о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове

Иностранцы из Европы прибывают в пункты постоянной дислокации украинских военных в Харькове и области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, иностранцев привозят к воинским частям на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерами, отмечает Газета.ру. Сделать выводы о принадлежности прибывающих к каким-либо воинским формированиям сложно, пишет «Свободная пресса».

Вместе с тем подполковник отметил, что иностранцы были одеты в гражданскую одежду, однако имели одинаковые рюкзаки армейского типа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаЛНР
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