Марочко заявил о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове

«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, иностранцев привозят к воинским частям на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерами, отмечает Газета.ру. Сделать выводы о принадлежности прибывающих к каким-либо воинским формированиям сложно, пишет «Свободная пресса».

Вместе с тем подполковник отметил, что иностранцы были одеты в гражданскую одежду, однако имели одинаковые рюкзаки армейского типа.

