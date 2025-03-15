Песков: У ВСУ сокращается время сложить оружие в Курской области
У военных ВСУ в Курской области остается все меньше времени для того, чтобы сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
При этом, добавил официальный представитель Кремля, предложение российского лидера Владимира Путина пока еще действует.
14 марта президент США Дональд Трамп признал, что военные ВСУ оказались полностью окружены в Курской области, и попросил российского коллегу сохранить им жизни.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия с пониманием относится к призыву Трампа гуманно относиться к украинским военным, но для этого существуют определенные условия, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru