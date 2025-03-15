Песков: У ВСУ сокращается время сложить оружие в Курской области

У военных ВСУ в Курской области остается все меньше времени для того, чтобы сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

При этом, добавил официальный представитель Кремля, предложение российского лидера Владимира Путина пока еще действует.