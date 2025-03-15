Песков: У ВСУ сокращается время сложить оружие в Курской области

У военных ВСУ в Курской области остается все меньше времени для того, чтобы сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

При этом, добавил официальный представитель Кремля, предложение российского лидера Владимира Путина пока еще действует.

Плен и жизнь: Путин призвал Киев приказать бойцам ВСУ в Курской области сложить оружие

14 марта президент США Дональд Трамп признал, что военные ВСУ оказались полностью окружены в Курской области, и попросил российского коллегу сохранить им жизни.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия с пониманием относится к призыву Трампа гуманно относиться к украинским военным, но для этого существуют определенные условия, передают «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияВСУКурская ОбластьДмитрий Песков

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