В Москве впервые поженили роботов-гуманоидов
В столице 9 июля впервые состоялась свадьба гуманоидных роботов Роберта и Матильды. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».
Церемония бракосочетания прошла в библиотеке им. Пушкина. Ранее упомянутых «молодоженов» выставляли на ПМЭФ-2026.
Церемонию провела Мария Пантюхина. После того, как роботы обменялись клятвами и браслетами, ведущая церемонии объявила их «роботосупругами». Отмечается, что робот Роберт является офисным работником и блогером, а Матильда – балериной.
Как отметил гендиректор компании-разработчика IT-Imperial Анна Багдасарян, подобные мероприятия должны привлечь внимание к гуманоидной робототехнике и продемонстрировать, чем она может быть полезна.
Ранее губернатор региона Владислав Шапша пообещал в беседе с НСН, что Калужская область создаст роботов, которые будут самостоятельными работниками.
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