В Москве впервые поженили роботов-гуманоидов

Как отметил гендиректор компании-разработчика IT-Imperial Анна Багдасарян, подобные мероприятия должны привлечь внимание к гуманоидной робототехнике и продемонстрировать, чем она может быть полезна.

Ранее губернатор региона Владислав Шапша пообещал в беседе с НСН, что Калужская область создаст роботов, которые будут самостоятельными работниками.

