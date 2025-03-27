Замглавы МИД Руденко заявил о подготовке к визиту Ким Чен Ына

Россия готовится к визиту в страну лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы всегда со всеми ведем переговоры по поводу обмена визитами. Подготовка всегда у нас ведется. Я... был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос», - заявил дипломат.

Руденко добавил, что обсуждается возможность визита в республику главы российского МИД Сергея Лаврова для продолжения стратегического диалога «с нашими корейскими друзьями».

Ранее Андрей Руденко провел переговоры с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи и его заместителем Ким Чон Гу в Пхеньяне, дипломаты обсудили вопросы кооперации двух стран и договорились об обмене опытом и партнерстве, напоминает РЕН ТВ.