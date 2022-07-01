Песков: У Путина нет недостатка в членах хоккейной команды

Президент России Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ниинисте: Больше не стал бы играть в хоккей с Путиным

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью газете La Repubblica рассказал, что выходил на лед с Путиным в 2012 году, во время своего первого визита в Россию, и «больше не стал бы» играть с российским президентом.

Комментируя эти заявления, Песков подчеркнул, что хоккей — командный спорт, который способствует «формированию взаимного доверия». По словам пресс-секретаря, игра с Путиным была для Ниинисте «очень-очень хорошей, позитивной практикой».

«Ну, теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», — цитирует Пескова РИА Новости.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ХоккейФинляндияДмитрий ПесковВладимир Путин
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