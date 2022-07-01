Ниисте: Больше не стал бы играть в хоккей с Путиным

Комментируя снимок, где он запечатлен с российским лидером во время хоккейного матча, Ниисте оправдался, что фото было сделано в 2012 году во время его первого визита в РФ, отмечает телеканал «360».

«Нет, я бы больше не стал играть [в хоккей с Владимиром Путиным]», — добавил финский президент.

Кроме того, Ниисте заявил, что рассматривает РФ не как партнера, а «как соседа, мнение которого необходимо учитывать», пишет «Свободная пресса». Политик объяснил, что, с учетом протяженности российско-финской границы, двум государствам приходится решать ряд вопросов совместно.

