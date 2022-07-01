Ниисте: Больше не стал бы играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинисте не намерен больше играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом финский политик заявил в интервью итальянской La Repubblica.
Комментируя снимок, где он запечатлен с российским лидером во время хоккейного матча, Ниисте оправдался, что фото было сделано в 2012 году во время его первого визита в РФ, отмечает телеканал «360».
«Нет, я бы больше не стал играть [в хоккей с Владимиром Путиным]», — добавил финский президент.
Кроме того, Ниисте заявил, что рассматривает РФ не как партнера, а «как соседа, мнение которого необходимо учитывать», пишет «Свободная пресса». Политик объяснил, что, с учетом протяженности российско-финской границы, двум государствам приходится решать ряд вопросов совместно.
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