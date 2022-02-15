Евросоюз вслед за НАТО осудил обращение Госдумы к Путину по ДНР и ЛНР

В Евросоюзе «решительно осуждают» обращение Госдумы к президенту России о признании самопровозглашенных республик Донбасса, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Такое признание было бы явным нарушением Минских соглашений», - написал Боррель в Twitter.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР будет являться нарушением международных норм и «ещё одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины».

Госдума 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении президенту Владимиру Путину обращения о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса.

