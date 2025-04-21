Песков: Трамп не приедет в Москву на парад Победы

Он добавил, что об этом не может быть и речи. Сам республиканец прокомментировал эту возможность еще в конце февраля. Он также отрицал, что посетит Россию в эти даты.

В список гостей на данный момент вошли больше 20 глав государств и правительств. Свое участие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и многие другие. Сербия и Вьетнам также отправили военный контингент для участия в параде Победы.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва готова разделить радость от праздника со всеми, кто приедет 9 мая. Он подчеркивал, что список гостей может измениться, напоминает НСН.

