Песков: Трамп не приедет в Москву на парад Победы
Вопрос о визите американского президента Дональда Трампа в Москву к 9 мая даже не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что об этом не может быть и речи. Сам республиканец прокомментировал эту возможность еще в конце февраля. Он также отрицал, что посетит Россию в эти даты.
В список гостей на данный момент вошли больше 20 глав государств и правительств. Свое участие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и многие другие. Сербия и Вьетнам также отправили военный контингент для участия в параде Победы.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва готова разделить радость от праздника со всеми, кто приедет 9 мая. Он подчеркивал, что список гостей может измениться, напоминает НСН.
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