Песков: Трамп не приедет в Москву на парад Победы

Вопрос о визите американского президента Дональда Трампа в Москву к 9 мая даже не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Евросоюз пригрозил Сербии отказать в членстве из-за приезда Вучича на парад 9 мая

Он добавил, что об этом не может быть и речи. Сам республиканец прокомментировал эту возможность еще в конце февраля. Он также отрицал, что посетит Россию в эти даты.

В список гостей на данный момент вошли больше 20 глав государств и правительств. Свое участие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и многие другие. Сербия и Вьетнам также отправили военный контингент для участия в параде Победы.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва готова разделить радость от праздника со всеми, кто приедет 9 мая. Он подчеркивал, что список гостей может измениться, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Дональд ТрампДмитрий ПесковПарад Победы

Горячие новости

Все новости

партнеры