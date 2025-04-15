Евросоюз пригрозил Сербии отказать в членстве из-за приезда Вучича на парад 9 мая

Евросоюз пригрозил, что откажет Сербии в членстве в ЕС, если сербский лидер Александр Вучич посетит парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом сообщила газета Financial Times.

Фицо подтвердил участие в параде 9 Мая в Москве вопреки позиции ЕС

Представители объединения полагают, что визит Вучича в Москву может нарушить критерии членства в Евросоюзе.

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Сербия должна понять, «что за определенные решения придется заплатить высокую цену».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить военный парад 9 Мая в Москве, подчеркнув, что не считает возможным запретить ему участие в этом мероприятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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