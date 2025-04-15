Песков: На парад Победы приедут больше 20 глав иностранных государств

Он добавил, что Москва готова разделить радость от праздника со всеми, кто приедет 9 мая. Песков подчеркнул, что список гостей может измениться.

В российскую столицу точно приедут председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также ожидаются делегации стран постсоветского пространства, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан, заявил Песков.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны. В документе содержится призыв провести в мае 2025 года специальное торжественное заседание в память о жертвах конфликта, напоминает НСН.

