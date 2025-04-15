Песков: На парад Победы приедут больше 20 глав иностранных государств
На празднование 80-летней годовщины Победы над нацисткой Германией в Москве ожидают больше 20 глав государств и правительств, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.
Он добавил, что Москва готова разделить радость от праздника со всеми, кто приедет 9 мая. Песков подчеркнул, что список гостей может измениться.
В российскую столицу точно приедут председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также ожидаются делегации стран постсоветского пространства, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан, заявил Песков.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны. В документе содержится призыв провести в мае 2025 года специальное торжественное заседание в память о жертвах конфликта, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru