Песков: Только трубопроводный газ обеспечит безопасность Европе

На этой неделе стало известно, что американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток - 2». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.

