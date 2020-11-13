Песков: Только трубопроводный газ обеспечит безопасность Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что энергетическую безопасность Европы способен обеспечить только трубопроводный газ.

«Никакой энергоноситель, кроме трубопроводного газа, не может в полной мере обеспечить энергобезопасность Европы», - сказал официальный представитель Кремля в интервью на YouTube-канале RT Россия.

СМИ: Германию вывели из-под новых санкций США по «Северному потоку-2»

На этой неделе стало известно, что американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток - 2». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский ГазДмитрий Песков
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