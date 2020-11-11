СМИ: Германию вывели из-под новых санкций США по «Северному потоку-2»

Власти США подготовили новый проект санкций против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с Россией при постройке газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, новые санкции будут внесены конгрессом и сенатом США в проект оборонного бюджета на 2021 год, который примут до конца текущего года.

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Bloomberg утверждает, что новые санкции не будут распространяться на Германию или официальных лиц страны. Источники агентства объясняют решение американских законодателей желанием избавить от угрозы «энергетического шантажа» – использование газопровода позволит России исключить Украину из газового бизнеса и осуществлять прямые поставки газа в Европу.

На сегодняшний день уложено 94% от протяженности «Северного потока 2». Власти США вводили санкции против строительства газопровода еще в декабре 2019 года. Из за этого сроки реализации проекта пришлось передвинуть.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазпромСанкции СШАСеверный Поток-2
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