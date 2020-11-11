СМИ: Германию вывели из-под новых санкций США по «Северному потоку-2»
Власти США подготовили новый проект санкций против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с Россией при постройке газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, новые санкции будут внесены конгрессом и сенатом США в проект оборонного бюджета на 2021 год, который примут до конца текущего года.
Bloomberg утверждает, что новые санкции не будут распространяться на Германию или официальных лиц страны. Источники агентства объясняют решение американских законодателей желанием избавить от угрозы «энергетического шантажа» – использование газопровода позволит России исключить Украину из газового бизнеса и осуществлять прямые поставки газа в Европу.
На сегодняшний день уложено 94% от протяженности «Северного потока 2». Власти США вводили санкции против строительства газопровода еще в декабре 2019 года. Из за этого сроки реализации проекта пришлось передвинуть.
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