СМИ: Германию вывели из-под новых санкций США по «Северному потоку-2»

Власти США подготовили новый проект санкций против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с Россией при постройке газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, новые санкции будут внесены конгрессом и сенатом США в проект оборонного бюджета на 2021 год, который примут до конца текущего года.