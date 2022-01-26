Песков: телефонный разговор Путина и Макрона запланирован на 28 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном запланирован на 28 января, сообщает ТАСС.

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«Действительно на пятницу запланирован телефонный разговор», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что идёт подготовка переговорам, главной темой беседы Путина и Макрона станет ситуация вокруг Украины.

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