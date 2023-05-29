Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана скоро состоится
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с большой вероятностью скоро состоится, но пока его в графике нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, турецкая сторона пока не приглашала представителей России на инаугурацию президента.
Песков также отметил, что личная встреча российского и турецкого лидеров состоится «в какой-то перспективе», но конкретного понимания по времени нет. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов после выборов в Турции.
В России знают, как будет вести себя дальше президент Турции, и не ждут от Эрдагана изменений по газовому хабу и зерновой сделке, сказал в эфире НСН сенатор Сергей Цеков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru