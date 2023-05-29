«Верующие и мигранты»: Турецкий политолог объяснил, кто помог Эрдогану победить на выборах

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выиграл выборы президента Турции с результатом 52,16%. Об этом сообщила ЦИК Турции. При этом за его оппонента, оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, проголосовало большинство в популярных у туристов курортных районах страны — в Анталье (57%), Мугле (66%), Мерсине (60%), Айдыне (59,8%). В Измире оппозиционера поддержали 67%. В Стамбуле и Анкаре у него был небольшой перевес (51,7% и 51,2% соответственно). Также за оппозицию активно голосовали на востоке Турции. Дюрре рассказал, какие слои населения помогли Эрдогану победить на выборах.

«Определяющим стал религиозный фактор. За Эрдогана выступило более религиозно настроенное население, в основном это центральные, а также прибрежные города Турции, черноморское побережье, откуда он родом. Разница в 4% показывает, что общественность Турции разделена пополам. Скорее всего, эти 4% состоят из голосов новых граждан Турции, то есть мигрантов, получивших гражданство (их около двух миллионов). Также Эрдогану помогли граждане Турции, живущие за границей, в основном в Европе. Да и тот образ жизни, который предлагает Эрдоган, более приемлем для турецкого общества», — сказал Дюрре.

Вместе с тем собеседник НСН подчеркнул, что беспорядков на турецких улицах нет.

«Если бы разница в процентах была больше, то столкновения могли бы быть. Но с разницей в 4% — нет», — заявил политолог.

В заключение Дюрре предположил, как в дальнейшем изменятся отношения Турции с Россией и другими странами.

«Более тесными русско-турецкие отношения не будут. Скорее всего, они останутся на прежнем уровне, положительный вектор будет сохраняться. Вместе с тем допускаю, что Эрдоган несколько улучшит отношения с Европой и США, поскольку ему нужно исправить экономическую ситуацию. В этом случае отношения с Россией могут ухудшиться», — подытожил он.

Ранее Кылычдароглу назвал прошедшие выборы президента Турции одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

