«Понятный Эрдоган»: В Совфеде довольны победой «старого президента» в Турции

После победы на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган доведет до конца крупные совместные проекты с Россией, выразил уверенность в интервью НСН член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Эрдоган в выходные был переизбран президентом Турции, набрав во втором туре выборов 52% голосов избирателей. При этом, его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил более 80% голосов от турецких избирателей в США, и 55% в России.