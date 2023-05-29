«Понятный Эрдоган»: В Совфеде довольны победой «старого президента» в Турции
В России знают, как будет вести себя дальше президент Турции, и не ждут от Эрдагана изменений по газовому хабу и зерновой сделке, сказал в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
После победы на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган доведет до конца крупные совместные проекты с Россией, выразил уверенность в интервью НСН член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Эрдоган в выходные был переизбран президентом Турции, набрав во втором туре выборов 52% голосов избирателей. При этом, его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил более 80% голосов от турецких избирателей в США, и 55% в России.
«Этот результат мы должны воспринимать с удовлетворением, серьезных изменений в отношениях России и Турции не будет, а они неплохо складываются последний десяток лет. То, что Эрдоган выиграл, и нам понятна его политика - это хорошо, потому что в ином случае мы бы думали, как оно будет? Как будет вести себя старый президент, мы знаем, нас эта политика удовлетворяет. При этом мы не знаем, как бы вел себя оппонент Эрдогана, если бы стал президентом», - сказал Цеков.
По его мнению, Турция продолжит выполнять «зерновую сделку» и реализацию проекта «газового хаба».
«Эрдоган, в принципе, последовательный человек, и он давно пришел к выводу, что в интересах Турции иметь добрососедские отношения с Россией. Надеюсь, что политика Анкары в отношении Москвы не претерпит серьезных изменений. Все экономические проекты, которые были начаты при Эрдогане, очень важны и для Турции, и для России. Это и строительство АЭС, и строительство газопровода, создание хаба, газового хранилища на территории Турции. Они будут завершены. Кроме того, есть важные договоренности по Сирии, по зерновой сделке. Я уверен, что никак не изменится проход наших судов через Босфор», - заключил собеседник НСН.
Осенью 2022 года президент России Владимир Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану сформировать «газовый хаб» на территории Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это сложный проект, сроки по которому могут переноситься.
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