В Госдуме обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует иранское агентство Tashim.

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Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин рассчитывает, что партнеры Москвы будут выполнять свои обязательства, но Эрдоган их нарушил.

Также Толстой сказал, что Россия не может положительно относиться к позиции Турции по Украине. Эрдоган ранее сообщил, что Киев имеет право на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке своего участия в зерновой сделке. Эрдоган пообещал обсудить ситуацию с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что контактов российского и турецкого лидеров пока не планируется, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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