В Госдуме обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией

Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин рассчитывает, что партнеры Москвы будут выполнять свои обязательства, но Эрдоган их нарушил.

Также Толстой сказал, что Россия не может положительно относиться к позиции Турции по Украине. Эрдоган ранее сообщил, что Киев имеет право на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке своего участия в зерновой сделке. Эрдоган пообещал обсудить ситуацию с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что контактов российского и турецкого лидеров пока не планируется, передает «Радиоточка НСН».

