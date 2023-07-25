В Госдуме обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует иранское агентство Tashim.
Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин рассчитывает, что партнеры Москвы будут выполнять свои обязательства, но Эрдоган их нарушил.
Также Толстой сказал, что Россия не может положительно относиться к позиции Турции по Украине. Эрдоган ранее сообщил, что Киев имеет право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке своего участия в зерновой сделке. Эрдоган пообещал обсудить ситуацию с Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что контактов российского и турецкого лидеров пока не планируется, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии заявили, что республика присоединится к БРИКС в 2024 году
- В Госдуме обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией
- Экс-разведчик Риттер заявил о проблемах Финляндии из-за вступления в НАТО
- В Киеве сообщили о критическом состоянии мостов
- NASA держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством
- Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена
- Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
- Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской армии
- Рогов заявил о затишье перед бурей в Запорожской области
- Отсидевший в России американец Рид получил ранение на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru