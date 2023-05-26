«Наступление и ультиматум!»: Приостановку конфликта на Украине назвали выгодной для Байдена

Россия не хочет «замораживать» конфликт на Украине, при этом без этого Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт на Украине может затянуться «на десятилетия», если не уничтожить нынешний киевский режим. В ином случае будет «три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится», считает Медведев.