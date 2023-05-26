«Наступление и ультиматум!»: Приостановку конфликта на Украине назвали выгодной для Байдена
Джо Байден хочет приостановить конфликт на год, чтобы переизбраться и подготовить украинскую армию к дальнейшим сражениям, сказал в эфире НСН Сергей Марков.
Россия не хочет «замораживать» конфликт на Украине, при этом без этого Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт на Украине может затянуться «на десятилетия», если не уничтожить нынешний киевский режим. В ином случае будет «три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится», считает Медведев.
«План Запада такой: сейчас наступление ВСУ, после этого России предъявляют форму ультиматума, в зависимости от наступления Украины. Если наступление ВСУ будет малоуспешным, то будет слабый ультиматум. После этого заморозка конфликта на год, на время избирательной компании Байдена. Считается, что чтобы Байден победил, нужно, чтобы не было конфликта. За это время армия Украины должна значительно укрепить свои позиции, ее должны накачать оружием, и через год опять начать военные действия», - сказал Марков.
По его словам, звучащая из Москвы риторика говорит о готовности России к продолжению военных действий, но не заморозке конфликта.
«Речь идет не о заморозке, а наоборот. Медведев транслирует идею долгого конфликта, более того, Дмитрий Песков раньше говорил, что Россия не согласна на заморозку конфликта, а цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем. Москва не готова ни на какую заморозку, а готова на 10 лет боевых действий», - заключил собеседник НСН.
Дмитрий Медведев представил накануне три варианта развития конфликта на Украине, предполагающих его временную приостановку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению, гарантией невозобновления конфликта станет присоединение Западной Украины к странам ЕС, а остальных территорий – к России.
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