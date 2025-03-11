Песков: США проинформируют Россию о переговорах с Украиной

США проинформируют Россию о результатах контактов с украинцами в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что «это нормальная практика».

«А когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем», - заключил представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является частью украинской делегации на предстоящих встречах в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаСШАДмитрий Песков

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