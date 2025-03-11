Песков: США проинформируют Россию о переговорах с Украиной

Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что «это нормальная практика».

«А когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем», - заключил представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является частью украинской делегации на предстоящих встречах в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

