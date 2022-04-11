Песков: США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО

США неоднократно говорили о невозможности вступления России в Североатлантический альянс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в НАТО.

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Так Песков прокомментировал колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале «Атлантик» о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой.

«Де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США будут давить на страны, выступающие за диалог с Россией, но раскола НАТО не допустят.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковНАТОРоссия
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