Песков: США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО

Так Песков прокомментировал колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале «Атлантик» о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой.

«Де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США будут давить на страны, выступающие за диалог с Россией, но раскола НАТО не допустят.

