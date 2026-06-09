Песков: США не доводили до РФ детали беседы Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

США не доводили до России детали разговора американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что посреднический процесс по украинскому конфликту в настоящее время стоит на паузе, однако контакты продолжаются.

«Американские переговорщики продолжают контакты... И с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», - указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что визита Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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