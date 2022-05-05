Песков: США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные

По его словам, подобные действия не способствуют скорому завершению спецоперации, но также не помешают доведению ее до конца.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США и Британии советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому как можно дольше затягивать мирные переговоры.

