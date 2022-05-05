Песков: США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные
Военным России известно, что США, Североатлантический альянс и Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобные действия не способствуют скорому завершению спецоперации, но также не помешают доведению ее до конца.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США и Британии советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому как можно дольше затягивать мирные переговоры.
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