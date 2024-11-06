Песков: США могут помочь закончить конфликт на Украине

США могут способствовать завершению конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на победу Трампа на выборах президента США

По его словам, США принимают в конфликте непосредственное участие, «разжигая и постоянно подбрасывая керосин».

«Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом... мы посмотрим после января», - заключил представитель Кремля.

Ранее фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил, что если вернётся в Белый дом, то планирует не развязывать войны, а положить им конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры