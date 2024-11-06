Песков: США могут помочь закончить конфликт на Украине
США могут способствовать завершению конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, США принимают в конфликте непосредственное участие, «разжигая и постоянно подбрасывая керосин».
«Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом... мы посмотрим после января», - заключил представитель Кремля.
Ранее фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил, что если вернётся в Белый дом, то планирует не развязывать войны, а положить им конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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