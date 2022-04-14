Песков: США могли бы помочь в установлении мира в Европе

США могли бы помочь остановить конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, желание Вашингтона установлению мира в Европе и побуждение Киева к выполнению требований Москвы могло бы остановить развитие конфликта.