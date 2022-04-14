Песков: США могли бы помочь в установлении мира в Европе

США могли бы помочь остановить конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, желание Вашингтона установлению мира в Европе и побуждение Киева к выполнению требований Москвы могло бы остановить развитие конфликта.

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США пытаются наладить отношения со странами Персидского залива, чтобы добиться от них поддержки антироссийских санкций, но второе вряд ли случится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДмитрий Песков
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