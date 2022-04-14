Трамп назвал события на Украине «геноцидом»
Бывший президент США Дональд Трамп назвал происходящее на Украине «геноцидом». Об этом экс-глава государства заявил в телефонном интервью телеканалу Fox News.
«То, что происходит на Украине, это геноцид», — считает Трамп.
Ранее такую же оценку украинским событиям дали действующий президент США Джо Байден и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, напоминает РИА ФАН.
Однако европейские политики не согласны с мнением американских коллег. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отказался считать происходящее на Украине «геноцидом, напоминает Ura.ru. Такого же мнения придерживается и кандидат на пост французского президента, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Кроме того, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, является ли происходящее на Украине геноцидом, должен решить Международный уголовный суд.
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