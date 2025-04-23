Песков: США и Украине не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу
Вашингтону и Киеву не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что украинская делегация встретится в Лондоне со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом.
Как отметил Песков, представители двух стран должны были провести обсуждения, чтобы Вашингтон мог продолжить посреднические усилия.
«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», - указал представитель Кремля.
Между тем США пригрозили выйти из переговорного процесса по Украине, если Москва и Киев не согласятся с инициативами Вашингтона по урегулированию.
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