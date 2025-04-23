СМИ: США пригрозили России и Украине выходом из переговоров
США выйдут из переговорного процесса по Украине, если Москва и Киев не согласятся с предлагаемыми Вашингтоном инициативами по прекращению конфликта. Об этом пишет Bloomberg.
«Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выступили с "очень четким предложением" для России и Украины относительно пути к мирному соглашению», - отмечает агентство.
По словам Вэнса, пришло время, когда «либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса"». Вице-президент считает, что рамках переговоров неизбежны «некоторые территориальные обмены». Вэнс настроен оптимистично, по его мнению, до сих пор стороны вели обсуждения добросовестно.
Ранее СМИ сообщили, что Киев в любом случае примет условия России после выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по Украине, напоминает RT.
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