СМИ: США пригрозили России и Украине выходом из переговоров

США выйдут из переговорного процесса по Украине, если Москва и Киев не согласятся с предлагаемыми Вашингтоном инициативами по прекращению конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выступили с "очень четким предложением" для России и Украины относительно пути к мирному соглашению», - отмечает агентство.

По словам Вэнса, пришло время, когда «либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса"». Вице-президент считает, что рамках переговоров неизбежны «некоторые территориальные обмены». Вэнс настроен оптимистично, по его мнению, до сих пор стороны вели обсуждения добросовестно.

Ранее СМИ сообщили, что Киев в любом случае примет условия России после выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по Украине, напоминает RT.

