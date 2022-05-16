Песков: Спецслужбы США нагло относятся к россиянам

Он подтвердил, что в Кремле имеется информация об угрозах, которые поступали сотрудникам российского посольства в США, о которых ранее сообщал посол Анатолий Антонов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал актом вандализма акцию в Варшаве против посла РФ в Польше Сергея Андреева, пытавшегося возложить венок на кладбище советских воинов в День Победы, которого облили красной краской.

