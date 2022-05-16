Песков: Спецслужбы США нагло относятся к россиянам
Поведение американских спецслужб по отношению к россиянам и сотрудникам загранучреждений России весьма наглое и недопустимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что в Кремле имеется информация об угрозах, которые поступали сотрудникам российского посольства в США, о которых ранее сообщал посол Анатолий Антонов.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал актом вандализма акцию в Варшаве против посла РФ в Польше Сергея Андреева, пытавшегося возложить венок на кладбище советских воинов в День Победы, которого облили красной краской.
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