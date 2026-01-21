Путин назвал количество обращений, поступивших на «Прямую линию»
Более трёх млн обращений поступило на «Прямую линию». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с правительством, он указал, что их основными темами стали соцполитика, взаимодействие государства и общества, развитие экономики, системы здравоохранения.
«Это не только важнейший индикатор, где государство должно концентрировать дополнительные усилия... это прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти», - подчеркнул президент.
Он добавил, что после обработки все поступившие вопросы «направляются в профильные структуры и ведомства».
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в ходе глава «Прямой линии» Путин продемонстрировал гражданам понимание будущего страны и задал позитивный настрой на предстоящие годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что США применили в Венесуэле секретное оружие
- Привет «Бедной Насте»: В России снимут сериал в духе «Бриджертонов»
- Путин назвал количество обращений, поступивших на «Прямую линию»
- В Госдуме заявили, что срок окончания СВО зависит от предложенных США условий
- Стиль Наташи Ростовой: Кого покорит мода XIX века в эпоху «бесформенного оверсайза»
- По цене квартиры: Россияне откладывают покупку даже подержанных машин
- В Кремле анонсировали встречу Путина с Аббасом
- «Масштабный квест и Розовый сон»: Фестиваль «Архстояние» поменяет формат
- Врач рассказал, как предотвратить ранние инсульты и инфаркты
- Трамп заявил, что уверен в желании Путина заключить сделку по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru