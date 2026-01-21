Путин назвал количество обращений, поступивших на «Прямую линию»

Более трёх млн обращений поступило на «Прямую линию». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Песков: Власти Подмосковья контактируют с владельцем пекарни «Машенька»

На совещании с правительством, он указал, что их основными темами стали соцполитика, взаимодействие государства и общества, развитие экономики, системы здравоохранения.

«Это не только важнейший индикатор, где государство должно концентрировать дополнительные усилия... это прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти», - подчеркнул президент.

Он добавил, что после обработки все поступившие вопросы «направляются в профильные структуры и ведомства».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в ходе глава «Прямой линии» Путин продемонстрировал гражданам понимание будущего страны и задал позитивный настрой на предстоящие годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

