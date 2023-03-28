Песков сообщил о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства
Россия готовится к совместному с Белоруссией заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в апреле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, повестка дня заседания основана прежде всего на вопросах развития Союзного государства России и Белоруссии. Однако при необходимости ВГС может рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью.
«Тем более, тема ... в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 6 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Погранстража Польши: Пограничников забросали камнями на границе с Белоруссией
- Песков сообщил о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства
- Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Японии
- РКН может заблокировать транслирующие «Евровидение-2023» ресурсы из-за пропаганды ЛГБТ
- В Малайзии могут отменить обязательную смертную казнь
- В Кремле выразили сожаление после отказа СБ ООН от резолюции по «Северным потокам»
- Песков заявил, что Германия активно участвует в накачивании Украины оружием
- Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой ПВО
- СМИ: КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность
- СМИ: Костомаров заново учится самостоятельно есть и сидеть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru