Песков сообщил о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства

Россия готовится к совместному с Белоруссией заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в апреле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, повестка дня заседания основана прежде всего на вопросах развития Союзного государства России и Белоруссии. Однако при необходимости ВГС может рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью.

«Тем более, тема ... в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 6 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСоюзное государствоБелоруссияРоссия

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