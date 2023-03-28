Песков сообщил о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства

Как отметил представитель Кремля, повестка дня заседания основана прежде всего на вопросах развития Союзного государства России и Белоруссии. Однако при необходимости ВГС может рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью.

«Тем более, тема ... в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 6 апреля.

