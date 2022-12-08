Захарова предложила использовать признания Меркель в трибунале
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила использовать для разбирательства в рамках трибунала заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель газете Die Zeit.
В интервью германскому изданию, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.
Захарова утверждает, что у Минских соглашений была одна цель – «отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту». По мнению представителя российского МИДа, якобы представителям Запада «нужен был конфликт, и они на него были готовы еще тогда, в 2015 году». По ее словам, Запад проводил многочасовые переговоры и одновременно «накачивал киевский режим оружием».
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