Песков: Содержание мирного плана Трампа по Украине вряд ли сделали бы публичным

Даже если бы в Кремле знали содержание мирного плана американского лидера Дональда Трампа по Украине, то никто бы не делал его публичным. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдёт в учебники истории

По его словам, российская сторона продолжает работу с американцами, задействованы все имеющиеся для этого каналы.

«Посмотрим, мы не склонны что-то загонять в какие-то жёсткие временные рамки», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что в течение ближайших дней ожидает официальной реакции России на предложенный США план прекращения огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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