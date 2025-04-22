Песков: Содержание мирного плана Трампа по Украине вряд ли сделали бы публичным
Даже если бы в Кремле знали содержание мирного плана американского лидера Дональда Трампа по Украине, то никто бы не делал его публичным. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона продолжает работу с американцами, задействованы все имеющиеся для этого каналы.
«Посмотрим, мы не склонны что-то загонять в какие-то жёсткие временные рамки», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что в течение ближайших дней ожидает официальной реакции России на предложенный США план прекращения огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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