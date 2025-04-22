Песков: Содержание мирного плана Трампа по Украине вряд ли сделали бы публичным

По его словам, российская сторона продолжает работу с американцами, задействованы все имеющиеся для этого каналы.

«Посмотрим, мы не склонны что-то загонять в какие-то жёсткие временные рамки», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что в течение ближайших дней ожидает официальной реакции России на предложенный США план прекращения огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».