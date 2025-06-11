Песков: Снижение потолка цен на нефть не способствует стабилизации рынка
Снижение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты не будет способствовать стабилизации международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что у России уже есть опыт по минимизации негативных последствий от подобных решений.
«Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными», - заключил представитель Кремля.
Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указала, что потолок цен распространяются только на морские поставки российской нефти, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru