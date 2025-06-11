Он отметил, что у России уже есть опыт по минимизации негативных последствий от подобных решений.



«Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными», - заключил представитель Кремля.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указала, что потолок цен распространяются только на морские поставки российской нефти, сообщает «Свободная пресса».