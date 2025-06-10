Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть
Срок действия ответных мер на потолок цен на нефть продлён до 31 декабря 2025 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, запрещает поставлять российские нефть и нефтепродукты в случаях, когда в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введённого странами «Большой Семерки», а также Евросоюзом и Австралией.
Данный запрет является ответом на решение некоторых стран установить предельные цены на нефть из РФ.
Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что потолок цен распространяются только на морские поставки российской нефти, поэтому трубопроводные поставки являются хорошей альтернативой, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru