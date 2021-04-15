МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию украинского конфликта
Москва в ходе переговоров с руководством Турции призывает воздержаться от шагов, которые поощряют неправомерные действия со стороны Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в Анкаре хорошо известно о том, что в Москве озабочены некоторыми заявлениями Турции в отношении юго-востока Украины. Военно-техническое сотрудничество в данном случае может негативно сказаться на ситуации в Донбассе, подчеркивает Захарова.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настоятельно рекомендовал Турции проанализировать воинствующие настроение Киева и не подпитывать такого рода деятельность. Он напомнил, что в 2014 году, после антиконституционного государственного переворота, киевская власть под примерно такими же лозунгами осуществила агрессию против собственного народа, сообщает ТАСС.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика не намерена поддерживать ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной.
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