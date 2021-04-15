МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию украинского конфликта

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настоятельно рекомендовал Турции проанализировать воинствующие настроение Киева и не подпитывать такого рода деятельность. Он напомнил, что в 2014 году, после антиконституционного государственного переворота, киевская власть под примерно такими же лозунгами осуществила агрессию против собственного народа, сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика не намерена поддерживать ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной.

