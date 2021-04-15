СМИ: Зеленский, Макрон и Меркель обсудят отношения с Россией 16 апреля

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдёт в Елисейском дворце в Париже 16 апреля, сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, одной из тем разговора станут отношения с Россией. Отмечается, что Макрон и Зеленский встретятся очно, тогда как Меркель присоединится к ним по видеосвязи.

Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион, сообщает «Свободная пресса». Посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал изданию KyivPost, что одной из важных тем переговоров президентов Франции и Украины будет «наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины».