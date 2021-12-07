Песков: Смысл диалога Путина и Байдена есть в любом случае

Несмотря на негативный фон с американской стороны, смысл разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена есть в любом случае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря по видеосвязи.

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По словам Пескова, Путин готов к разговору. Представитель Кремля отметил, что разговор должен быть взаимоуважительным, главы государств должны учитывать интересы друг друга.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что тема Украины затмит все остальные значимые вопросы в телефонных переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинРоссия
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