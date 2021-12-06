Американист предсказал последствия переговоров Путина с Байденом
США и России становится всё труднее договориться в украинском вопросе, отметил политолог Константин Блохин.
Тема Украины затмит все остальные значимые вопросы в телефонных переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря по видеосвязи.
«Понятно, что первая проблема, которая сейчас находится в центре событий – это кризис, связанный с Украиной. Объективно нагнетается обстановка, Вашингтон грозится ввести санкционный пакет. Это крайне ярко выраженный вопрос, несмотря на то, что есть масса других проблем, это и вопрос стратегической стабильности, и вопрос иранской ядерной сделки. Недавно Лавров говорил, что они с Блинкеном поспорили по Украине (спор из-за Украины возник между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря, - прим. НСН). То есть вопрос ключевой. Договориться в этом вопросе трудно. Мы знаем этот кризис, начиная с крымских событий. Все пытаются остаться при своих. Для США Украина – это важный стратегический актив, это очаг напряжения у границ России, и как-то отказывать в поддержке Украине они не собираются. А попытка украинской власти организовать какую-то провокацию на том же Донбассе – это вполне вероятный сценарий. Вполне возможно, что Вашингтон готовит санкции за возможное «вторжение» или «агрессию» России на Украину», - отметил американист.
Блохин призвал россиян не возлагать большие надежды на беседу двух лидеров.
«Я думаю, все останутся при своих делах, при своих позициях. Посмотрим, как пройдут переговоры, но вообще по телефону мало что решается. Если какую-то проблему хотят решать, встречаются с глазу на глаз. А это будет демонстрация собственной позиции, особенно со стороны Вашингтона. Возможно, примут совместное заявление. Но я особых надежд не испытываю даже от полномасштабных встреч, наш президент и с [бывшим президентом США Дональдом] Трампом встречался в Хельсинки, и с Байденом, и, конечно, особого успеха эти встречи не имели, а тут переговоры по телефону. Не стоит испытывать особых иллюзий», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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