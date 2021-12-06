Американист предсказал последствия переговоров Путина с Байденом

Более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки В Москве построят филиал «Эрмитажа» На Тверской улице началась реконструкция гостиницы «Центральная» Киркорову грозит 15 суток административного ареста На Москву надвигается сильный снегопад