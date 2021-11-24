Песков согласился с фразой Патрушева «на Украине может полыхнуть»

Слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», являются аргументированной точкой зрения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, довел часть населения до нищеты, и там может «полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

По словам Пескова, мнение Патрушева основано на смоделированных сценариях и большом комплексе информации.