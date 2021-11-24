Песков согласился с фразой Патрушева «на Украине может полыхнуть»

Слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», являются аргументированной точкой зрения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, довел часть населения до нищеты, и там может «полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

По словам Пескова, мнение Патрушева основано на смоделированных сценариях и большом комплексе информации.

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«Он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается», — приводят «Известия» слова представителя Кремля.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Украине в ближайшее время не грозит гуманитарная катастрофа и бегство миллионов граждан в соседние страны.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСовет Безопасности РФ
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